“Il 14 si riapre in presenza e sicurezza – risponde Anna Ascani, viceministra dell’Istruzione in quota Pd -. Purtroppo quest’ anno si sommano criticità storiche e problemi legati alle precauzioni anti-Covid. Abbiamo fatto molto e non lasceremo indietro nessuno: se i presidi hanno dubbi o problemi abbiamo messo a disposizione un help desk per aiutarli. Nel decreto sui trasporti abbiamo destinato fondi per 34 milioni oltre ai 70 del decreto agosto perché gli enti locali possano pagare l’affitto di spazi privati da destinare alle scuole. In questa settimana stiamo risolvendo le criticità residuali”. Lo afferma la vice ministra all’Istruzione, Anna Ascani, in un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’.

