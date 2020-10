“Le mascherine lavabili sono adeguate alla protezione in ambienti non sanitari, come sottolineato dall’Oms e verificato da numerosi studi, e possono essere pulite a casa lavandole opportunamente. Il loro utilizzo, dunque, è gestibile istruendo adeguatamente le famiglie”. Lo sottolineano Elena Uga, Laura Reali e Giacomo Toffol dell’Associazione culturale pediatri (Acp), che rivolgono un appello a presidi e dirigenti scolastici affinché “valutino in autonomia quella che è stata solo un’indicazione da parte del ministero”, sostituendo le mascherine chirurgiche con quelle lavabili.

Fonte