Scuola, Anquap: "Bandire subito concorsi per dirigenti e direttori"

Bandire subito i concorsi per dirigenti e direttori nelle scuole. La richiesta arriva dall’Anquap, Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche, secondo cui “non sono ammissibili ritardi e illogiche dilatazioni temporali”. “Come noto, la presenza in ogni istituzione scolastica ed educativa di un Dirigente scolastico e di un Direttore SGA a tempo indeterminato (e a tempo pieno) è di fondamentale importanza per il corretto svolgimento delle funzioni attribuite alle scuole”, si legge in un comunicato dell’Anquap a firma del presidente Giorgio Germani.

“Purtroppo, il numero dei posti vacanti e disponibili è stato e continua ad essere rilevante per entrambi le categorie monocratiche in parola, per una grave assenza di programmazione dei concorsi e delle assunzioni”, ricorda l’associazione. “Nel corso del 2022 i ministeri competenti hanno definito le regole per lo svolgimento dei concorsi e delle procedure selettive, dal Decreto Interministeriale n.146 del 2022, al D.M. 216 del 2022 fino al Decreto Interministeriale n.194 del 2022”, sottolinea l’Anquap.

“Ci sono le regole, ci sono i posti vacanti e disponibili da ricoprire nell’ordine di alcune migliaia di unità – su tutto il territorio nazionale e in particolare nelle regioni del nord – per ciascuna delle due categorie e, quindi, è della massima urgenza l’emanazione dei bandi di concorso. Allo stato degli atti e delle condizioni di fatto non sono ammissibili ritardi e illogiche dilatazioni temporali”, conclude l’associazione.