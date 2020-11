Due versioni di latino in un giorno, dieci pagine di inglese, elaborati e verifiche scritte di scienze, storia e matematica. Tutto da consegnare entro la settimana, per via telematica. Compiti, compiti, tanti compiti. Ogni giorno, e con poco confronto con i compagni di classe o con i prof. “Così non va – storcono il naso i genitori – i nostri ragazzi sono carichi di lavoro”. Sulla didattica a distanza, del resto, il Miur è stato chiaro: deve essere agile e leggera, senza che rinunci a svolgere il suo importante compito educativo. Ma le associazioni dei genitori manifestano un po’ di preoccupazione: “Sono caricati in modo indecente – spiega all’Adnkronos Angela Nava Mambretti, presidente Coordinamento Genitori Democratici – andando avanti così perderemo una generazione come motivazione allo studio”.

