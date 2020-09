Quattro e, in alcuni casi, anche 5 giorni per avere l’esito di un tampone naso-faringeo per il coronavirus sul territorio, “ma se lo stesso paziente va in pronto soccorso la risposta arriva in 4 ore”. Una differenza che, con l’apertura delle scuole e “l’inavitabile boom di richieste ai pediatri di test per bambini e ragazzi con sintomi di un’infezione, rischia di paralizzare il sistema. Abbiamo sentito tanto parlare dell’importanza del territorio nel controllo dell’emergenza Covid ma per rendere concreto tutto questo servono gli strumenti, gli stessi, in questo caso, di cui può disporre l’ospedale”. A chiederlo, all’Adnkronos Salute Paolo Biasci presidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) che sottolinea come “sia mancato uno sforzo organizzativo su questo aspetto”.

