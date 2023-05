Scudetto Napoli, parlamentari preparano 'festa' in Transatlantico

Uno striscione in Aula o un coro per la squadra campione d’Italia?

Il pareggio casalingo di domenica scorsa con la Salernitana ha solo rimandato l’appuntamento con la storia. Da settimane a Napoli fervono i preparativi per la tanto attesa festa scudetto. E anche a Montecitorio i tifosi azzurri che abitano il ‘Palazzo’ si preparano a celebrare il tricolore, ormai a un passo, dopo 33 anni dall’ultimo titolo conquistato dal Napoli di Diego Armando Maradona. A quanto apprende l’Adnkronos, infatti, i parlamentari membri del Napoli Club Parlamento starebbero pensando a una iniziativa ‘scenografica’ per ringraziare gli uomini di Luciano Spalletti per la cavalcata trionfale verso la conquista del campionato di Serie A. C’è chi scommette su un ‘blitz’ in Aula con maxi striscione da srotolare o semplicemente in un coro celebrativo.

I riflettori sono puntati sulla Dacia Arena, dove giovedì sera alle 20.45 il Napoli scenderà in campo contro l’Udinese per il secondo match-point scudetto. Se i partenopei dovessero fare risultato allora potrebbe partire la festa anche alla Camera: “Ma dipende dai lavori d’Aula…”, spiega un deputato iscritto al Napoli Club, associazione che raccoglie supporter azzurri bipartisan (dal leghista Gianluca Cantalamessa ai Cinque Stelle Sergio Costa e Federico Cafiero De Raho, passando per il ‘verde’ Francesco Emilio Borrelli e per i Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano e Marta Schifone, tra gli altri). Diversi onorevoli, inoltre, si starebbero preparando a partire alla volta di Udine per seguire la squadra in trasferta. Nei prossimi giorni – sempre secondo quanto si apprende – è prevista una visita del Napoli Club Parlamento al centro sportivo di Castelvolturno e un incontro con la dirigenza della Ssc Napoli. In programma, infine, anche un gemellaggio con il Club Napoli ‘Roma azzurra’, ‘enclave’ dei tifosi napoletani che vivono a Roma.