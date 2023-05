Scudetto Napoli, Balivo: "Quest'anno i campioni d'Italia sono al sud"

”Quando ho sentito i tifosi napoletani intonare ‘Napule è’ di Pino Daniele mi sono scese la lacrime. Finalmente dopo 33 anni si vince il terzo scudetto. Lo so ci sono squadre che hanno vinto molto di più ma Quest’anno i campioni d’Italia sono al sud”. Così Caterina Balivo, grande tifosa del Napoli, racconta all’Adnkronos l’emozione provata per la vittoria dello scudetto. ”Ieri sono stata sveglia fino alle tre di notte per vedere tutti i filmati i cori che i miei amici mi hanno mandato dalle strade, dalle e piazze e dallo stadio di Napoli – racconta la conduttrice che ha visto la partita in televisione – ha cominciato mia sorella già dal primo gol, la sua casa ha la vista dall’alto sullo stadio

Maradona. Avrei voluto il teletrasporto. Oggi mi sono vestita di azzurro, la follia”, conclude scoppiando in una fragorosa risata.

(di Alisa Toaff)