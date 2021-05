Il via alla festa social degli interisti, pochi istanti dopo il fischio finale della partita tra Sassuolo e Atalanta, è stato dato dai post pubblicati sui profili ufficiali della società nerazzurra: “Siamo noi. Siamo noi. I campioni dell’Italia siamo noi”, riproducendo il coro che quest’anno non potrà risuonare dagli spalti di San Siro a causa delle norme anticontagio. E qualche secondo dopo ecco l’appello a festeggiare responsabilmente: “Ora è il momento della festa di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina, ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo”.

Gli assembramenti sono ancora vietati, ma questo non ha impedito che piazza Duomo venisse invasa dai tifosi, sul web è esplosa senza freni la gioia nerazzurra per uno scudetto riconquistato dopo undici anni – di cui nove di vittorie della Juventus – e in un periodo particolare: “Andavi seguita, giornata dopo giornata. E lo abbiamo fatto – è una delle dediche dei tifosi all’Inter – . Da casa. Lontani da te, ma vicini. Sempre vicini a te, anche quando era difficilissimo farlo. Sei il nostro unico eterno amore”. Un altro interista fa eco: “Dopo un periodo del genere ci voleva proprio”.

Inter campione d’Italia, i tifosi agli ultimi secondi di Sassuolo-Atalanta: esplode la festa in Duomo



C’è chi posta immagini di biscioni nerazzurri che mettono in fuga zebre impaurite e chi si mette in posa con 19 diverse maglie dell’Inter esposte sul balcone, una per ogni scudetto. Tweet e post si moltiplicano di secondo in secondo: “Questo è il miracolo del calcio. Accendere la luce anche nei momenti più bui. Grazie ragazzi, grazie mister”. Proprio la gratitudine per Antonio Conte, che è arrivato a Milano con un lungo passato da juventino alle spalle e si è conquistato il sostegno dei tifosi nerazzurri a suon di vittorie, è uno dei leit motiv di questa festa scudetto virtuale: “Conte, ti amo!” e “Grazie Conte” sono tra i tweet ricorrenti. E anche i più scettici si sono ormai lasciati convincere: “Un allenatore che non sarà simpatico, ma ti porta a destinazione”.

Inter campione d’Italia: i tifosi nerazzurri invadono piazza Duomo

Piazza Duomo si riempie di tifosi nerazzurri che festeggiano il 19° scudetto dell’Inter campione d’Italia – LEGGI L’ARTICOLO

Per molti questa vittoria ha un sapore particolare anche per motivi extracalcistici: “Sono interista dentro perché lo era mio papà, che purtroppo oggi non c’è più. Questa vittoria sarebbe stata più bella se avessi potuto condividerla con lui, ma so che festeggerà comunque”. In tanti ricordano e rendono omaggio a figure che hanno fatto la storia dell’Inter, da Giacinto Facchetti a Gigi Simoni, da Mario Corso a Mauro Bellugi. E arrivano persino i complimenti dei “cugini” dall’altra sponda del Naviglio: “È bellissimo vedere qualcuno che vince lo scudetto oltre alla Juventus – ha scritto un milanista su Twitter – . Congratulazioni e arrivederci alla prossima stagione”. Al termine di un campionato pesantemente segnato dalla pandemia, ci sono anche altre dediche inaspettate: “Io e i miei fratelli siamo juventini, ma mio papà era nerazzurro ed è mancato per il Covid l’anno scorso. Quindi oggi è festa anche per me”.