Scudetto al Napoli, per il web è già campione d’Italia

Il Napoli ha già vinto lo scudetto, secondo una profezia sui social che mette in crisi l’Inter. La corsa al titolo in Serie A ha superato le emozioni online legate al Pontefice. SocialCom, utilizzando la piattaforma SocialData, ha raccolto e analizzato oltre 2 milioni di interazioni e più di 20.000 menzioni social riguardanti la lotta per il titolo di campione d’Italia.

La metodologia impiegata ha analizzato il sentiment online ad aprile attraverso il “Champ Score”, una metrica originale di SocialCom che utilizza l’intelligenza artificiale per identificare le conversazioni sullo scudetto in base a emozioni, reazioni e fiducia. Questa metrica varia da -100 a +100. In seguito a un lungo testa a testa, i dati sono ora evidenti. Durante la serata di domenica 27 aprile, la partita Napoli-Torino ha generato più interazioni rispetto al Papa, con 1,6 milioni contro 1,5 milioni. Le menzioni social hanno totalizzato 13.400 per il Napoli e 10.400 per Francesco.

Instagram e YouTube sono i canali principali per le interazioni sul Napoli, mentre TikTok domina per il Papa. Il sentiment positivo sul trionfo del Napoli supera l’80%, mentre per l’Inter è negativo al 60%. Il “Champ Score” mostra che, dopo un pareggio dell’Inter, il Napoli era a 18 punti, mentre l’Inter a 2. Durante il periodo dell’11 al 18 aprile, c’è stato un sostanziale testa a testa, ma alla vigilia dell’ultimo turno di campionato, il Napoli ha guadagnato il sorriso della Rete con 50 punti contro 5 per l’Inter. Luca Ferlaino di SocialCom afferma che il web profetizza il quarto scudetto per il Napoli.