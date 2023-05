Scuccia parla del suo amore e Mazzoli le chiede se è una donna: la confessione di Cristina

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha confessato di essere innamorata. La naufraga ha parlato di una persona che ha incontrato in Spagna pochi mesi prima di partire per l’Honduras. Nonostante le domande di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, Cristina non ha fornito troppi dettagli perché ha detto di volerne parlare prima con sua madre, quando tornerà in Italia.

“Sono in una fase della vita in cui non voglio etichette” 💘

Cristina parla della sua relazione e del desiderio di diventare mamma! #Isola pic.twitter.com/obB7Nb1Lhm — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 26, 2023

Scuccia parla del suo amore: “Ho un forte desiderio di maternità”.

Marco Mazzoli durante un momento di confidenze con Cristina le ha chiesto tra le righe se le piacciono le ragazze: “Stavo per farti la domanda… pensavo che ti piacessero le donne e non ci sarebbe niente di male“.

La Scuccia in maniera molto tranquilla ha spiegato a Marco che non ama le etichette e non le vuole addosso. Cristina ha poi rivelato di avere un forte desiderio di maternità ed ha parlato di un sogno particolare fatto la notte prima.