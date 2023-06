Scuccia al GF Vip? Cristina rivela se la vedremo da Signorini

Nuovo giorno in Honduras, nuove liti tra Helena Prestes e il resto dei naufraghi. Pamela Camassa ha accusato la modella di aver offeso Cristina Scuccia e nella discussione è intervenuto anche Andrea Lo Cicero, che ha bacchettato la Prestes: “Sei falsa e sei solo una provocatrice. Tanto solo questo tu sai fare. Uscita da qui andrai a fare un altro reality. Sì al GF“.

Gian Maria ha preso la palla al balzo per candidarsi: “Io sono sincero lo farei non sono ipocrita. Poi è bello il Grande Fratello, penso che sia un programma molto interessante. Tu Cri lo faresti?“. Cristina ha subito spiegato che non la vedremo mai nella casa di Cinecittà: “Io al GF? No io basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei Famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello sono sincera“.

Non che sia una grande perdita. Esaurito l’argomento dell’addio al convento non è che la Scuccia a L’Isola abbia dato molti spunti e abbia scatenato chissà quali dinamiche. I veri protagonisti di questa edizione sono altri, Marco Mazzoli, Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo su tutti.

“Io all’inizio mi ero trovata bene con lei, ma non ci conoscevamo. Siamo proprio su due strade molto distanti e che non si incontrano. Ho iniziato ad avere dei dubbi quando mi diceva che la coppia in amicizia funziona in televisione. Io queste cose non le sopporto. Non ho nulla di studiato e preparato. Poi provoca ed è sempre in mezzo alle discussioni. Io sono venuta qui per stare bene e non per le negatività. Lei invece vedo che sguazza in queste situazioni.

Posso parlarci e tutto, ma non legheremo mai davvero. Ci sono dei momenti in cui non ce la faccio nemmeno a sopportarla. Poi nessuno la vuole isolare, può stare con noi e le parliamo. Non c’è mai stata la volontà di creare gruppi”.