12.8 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Cucina

Scrocchiarella protagonista del foodservice italiano

Da stranotizie
Scrocchiarella protagonista del foodservice italiano

In occasione di Host, AB Mauri Italy SpA Società Benefit ha presentato tre nuove ricette ideate da professionisti del mondo Horeca all’interno del format “Le Preferite”, dedicato a valorizzare la versatilità di Scrocchiarella, la base frozen realizzata con Mix Scrocchiarella e lievito madre. Le tre ricette sono state create da Felice Magarelli, Bruno Bruzzese e Gioia Castaldi e Silvia Lauri, e rappresentano un’espressione di creatività e tecnica nel mondo della cucina.

La base Scrocchiarella è frutto di un processo artigianale che unisce il saper fare dell’arte bianca italiana alle tecnologie di produzione più avanzate. L’impasto, realizzato con farine selezionate, lievito madre, Presal e olio extravergine d’oliva, viene lasciato lievitare a lungo per garantire una struttura croccante all’esterno e morbida all’interno. Il risultato è un prodotto autentico, fragrante e facilmente personalizzabile, pensato per offrire soluzioni pratiche e di alta qualità ai professionisti della ristorazione.

Le tre ricette presentate sono “Origini in Tavola” di Felice Magarelli, “Focu Meu” di Bruno Bruzzese e “Fusion Venere” di Gioia Castaldi e Silvia Lauri. Ognuna di queste ricette combina ingredienti e sapori diversi per creare una proposta unica e gustosa. I showcooking de “Le Preferite” sono disponibili online sui canali Instagram e LinkedIn ufficiali di AB Mauri, per permettere ai professionisti del foodservice di scoprire nuove ispirazioni, tecniche e abbinamenti.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Incontro mancato: Meloni e Schlein, cosa è successo?
Articolo successivo
Viaggi in autunno in Europa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.