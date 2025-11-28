Scrocchiarella protagonista del foodservice italiano

In occasione di Host, AB Mauri Italy SpA Società Benefit ha presentato tre nuove ricette ideate da professionisti del mondo Horeca all’interno del format “Le Preferite”, dedicato a valorizzare la versatilità di Scrocchiarella, la base frozen realizzata con Mix Scrocchiarella e lievito madre. Le tre ricette sono state create da Felice Magarelli, Bruno Bruzzese e Gioia Castaldi e Silvia Lauri, e rappresentano un’espressione di creatività e tecnica nel mondo della cucina.

La base Scrocchiarella è frutto di un processo artigianale che unisce il saper fare dell’arte bianca italiana alle tecnologie di produzione più avanzate. L’impasto, realizzato con farine selezionate, lievito madre, Presal e olio extravergine d’oliva, viene lasciato lievitare a lungo per garantire una struttura croccante all’esterno e morbida all’interno. Il risultato è un prodotto autentico, fragrante e facilmente personalizzabile, pensato per offrire soluzioni pratiche e di alta qualità ai professionisti della ristorazione.

Le tre ricette presentate sono “Origini in Tavola” di Felice Magarelli, “Focu Meu” di Bruno Bruzzese e “Fusion Venere” di Gioia Castaldi e Silvia Lauri. Ognuna di queste ricette combina ingredienti e sapori diversi per creare una proposta unica e gustosa. I showcooking de “Le Preferite” sono disponibili online sui canali Instagram e LinkedIn ufficiali di AB Mauri, per permettere ai professionisti del foodservice di scoprire nuove ispirazioni, tecniche e abbinamenti.