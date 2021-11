Pochi giorni fa Mark Zuckerberg ha presentato il suo Metaverso, non la semplice evoluzione dei social media (che stanno vivendo uno dei momenti più critici della loro storia tra calo di utenti, scandali e inchieste di autorità e istituzioni di diversi Paesi). Lontano dai problemi dei social, il metaverso (così come lo immaginano dalle parti di Facebook) sarà un nuovo mondo, ovviamente virtuale, in cui tutti, attraverso i loro avatar, potranno incontrarsi, lavorare, studiare, giocare.

Secondo chi lo sta progettando, il metaverso, nel prossimo decennio, raggiungerà un miliardo di persone e creerà milioni di posti di lavoro.

Per molti, l’annuncio di Zuckerberg è stato un’opera di distrazione di massa, visto che ci vorranno anni prima che le persone possano davvero vivere questo mondo virtuale. E quindi, visto che potremo viverlo tra molto tempo, per molti è prematuro parlarne adesso. Invece, dovremmo essere capaci di non distrarci dai problemi (di oggi) dei social e, al contempo, di costruire un metaverso sicuro e inclusivo. Consapevole di questa necessità, nel suo discorso il co-fondatore dell’azienda una volta nota come Facebook (che adesso si chiama appunto Meta) ha affermato come sia necessario fin da subito ragionare su temi come privacy, sicurezza e inclusione (una lezione che Zuckerberg dice di aver imparato negli ultimi anni). Parole obbligate dopo gli scandali delle ultime settimane, si dirà. Probabilmente, ma quella delle regole del metaverso è una questione serissima e già urgente sulla quale non sembra di scorgere la stessa consapevolezza di istituzioni e politici. Il rischio è quindi quello di arrivare in ritardo (proprio come successo per le piattaforme) sulle questioni in tema di antitrust, di protezione dei dati personali e ruolo distorsivo di questi strumenti nel dibattito pubblico e democratico (quanto successo a Capitol Hill è solo uno degli esempi).

Per questo motivo, governi, esperti, mondo accademico, attivisti per i diritti umani e rappresentanti degli utenti devono raccogliere l’invito di Meta e avviare una fase regolatoria costituente in cui tutti possano mettersi intorno a un tavolo (di nuovo: ovviamente virtuale). Insomma, parallelamente a tutte le attività di sviluppo tecnologico è necessario creare un’infrastruttura regolatoria, ambiziosa e innovativa fin dal metodo di redazione, per evitare che i meccanismi di funzionamento del metaverso siano condizionati unicamente dagli obiettivi di profitto delle aziende coinvolte nella sua realizzazione e nell’erogazione dei servizi.

Quanto accaduto negli ultimi anni dimostra che non è sufficiente lavorare in modo tradizionale su termini di servizio e privacy policy (quei documenti che vengono predisposti unilateralmente dai gestori delle piattaforme e che gli utenti accettano frettolosamente, spesso senza nemmeno averli letti). L’esperienza ci insegna che l’autoregolamentazione non funziona, così come non è sufficiente un approccio individualista ai diritti. Il ruolo delle piattaforme non riguarda solo il rapporto dei fornitori dei servizi con i singoli utenti (che non sono in condizione, spesso, di comprendere da soli le minacce alle loro libertà e quindi di difendersi), ma con la società nel suo complesso.

Serve quindi lavorare a una Dichiarazione dei diritti del Metaverso, un patto sociale, rispettoso delle norme, che tutti si impegnano a rispettare. Nello scriverla si potrebbe partire da alcuni princìpi fondamentali, frutto delle lezioni apprese negli ultimi anni.

1. Il metaverso non deve essere di proprietà di una società o organizzazione privata. Ciascuno può disporre di suoi spazi come meglio ritiene, ma nessun soggetto privato dovrà mai decidere chi può entrare nel metaverso e chi può lavorarci o manifestare il suo pensiero.

2. Il metaverso non è il far west e le sue regole devono essere scritte (congiuntamente) da rappresentanti delle aziende e degli utenti, secondo un metodo democratico e prevedendo sempre la consultazione delle persone.

3. Il metaverso deve essere trasparente: nessuna raccolta dati da parte delle aziende può essere occulta, così come deve essere sempre possibile sapere come funzionano gli algoritmi delle società che rendono disponibili i loro servizi.

4. Nel metaverso le persone devono sempre poter decidere quali loro dati saranno raccolti e chi potrà visualizzarli. Nessuna discriminazione potrà avvenire sulla base della libera scelta dell’utente di non condividere i dati dei suoi visori o delle sue esperienze virtuali, così come dovrà essere sempre consentito il diritto all’anonimato, come garanzia della libertà dell’individuo.

5. Nel metaverso, non potranno essere erogati servizi incompatibili con i diritti e le libertà fondamentali delle persone o che discriminino le persone sulla base della loro razza, delle condizioni economiche e sociali o delle loro preferenze sessuali, politiche o religiose.

Infatti, il virtuale è reale. E i diritti civili spettano alle donne e agli uomini in quanto tali, indipendentemente dal luogo o piattaforma in cui decidano di vivere ed esprimersi.