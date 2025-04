Scrivania Gaming Ergonomica Homall 180 x 80 cm con Piano in Fibra di Carbonio e Ganci per Cuffie, Nero

119,70€ - 113,71€

(as of Apr 09, 2025 09:30:39 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

【Grande scrivania da gaming】Homall Il gaming desk ha un ampio piano, adatto per tastiera da gioco e altri dispositivi, offrendoti più spazio utile. Ti offre uno spazio di gioco confortevole e piacevole.

【Superficie in fibra di carbonio】Ispirato al design di stile racing, la speciale superficie in fibra di carbonio del tavolo Homall è più liscia e strutturata. Il colore classico e lo stile accattivante ti faranno sembrare un vero giocatore professionista. Sarà il tuo fedele compagno di gioco.

【Design stabile a forma di Z】Le gambe uniche a forma di Z sono realizzate con materiali di alta qualità, garantendo una stabilità extra per sostenere fino a 80 kg. Inoltre, le quattro gambe sono dotate di piedini regolabili per mantenere il tavolo stabile anche su superfici irregolari. Puoi usarlo in tutta tranquillità.

【Esperienza di Gioco Totale】La scrivania gaming Homall è progettata per massimizzare la tua immersione.Dotata di un gancio regolabile per cuffie integrato, offre accesso rapido ai dispositivi e mantiene la tua postazione organizzata e concentrata sull’azione.Inoltre, ti permette di immergerti nel mondo del gioco senza distrazioni.

【Forniamo】Homall Il tavolo da gaming , utensili di montaggio e istruzioni per il montaggio. Segui le istruzioni per il montaggio. Se incontri problemi durante l’installazione o l’uso, contattaci in qualsiasi momento. Faremo del nostro meglio per aiutarti. Buon gioco!