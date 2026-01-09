Scrittura a mano e salute in Italia

La scrittura a mano è tornata al centro del dibattito educativo e culturale in un tempo dominato da tastiere e schermi. Il Circolo Sannitico di Campobasso ospiterà il convegno “Scrittura a mano: nutrimento dell’apprendimento”, promosso da A.G.I. Abruzzo-Molise in occasione della Giornata Mondiale della Scrittura a Mano.

L’iniziativa, alla sua seconda edizione, propone uno sguardo multidisciplinare sul gesto scrittorio, analizzato nelle sue ricadute cognitive, emotive e formative. Pedagogia, psicologia e grafologia si intrecciano per restituire valore a una pratica antica, ma tutt’altro che superata, capace di incidere sul benessere psicofisico e sui processi di apprendimento.

Il convegno inizierà con i saluti istituzionali, seguiti dalla presentazione del significato della Giornata Mondiale della Scrittura a Mano a cura della dr.ssa Daniela Cieri, grafomotricista e grafologa giudiziaria. A moderare i lavori sarà la prof.ssa Rossana Varrone.

Il programma prevede gli interventi della dr.ssa Giulia Leonelli, psicologa, psicoterapeuta e grafologa, con una relazione dal titolo “Scrivere per prendersi cura di sé: implicazioni psicologiche e terapeutiche”, e della dr.ssa Anna Paolella, dirigente scolastica e pedagogista, che affronterà il tema dei processi di alfabetizzazione e della didattica funzionale, soffermandosi sul ruolo del corsivo nella costruzione del pensiero.

A chiudere il ciclo di interventi sarà nuovamente la dr.ssa Daniela Cieri con “Il gesto che trasforma il pensiero in parole”, una riflessione sul valore del gesto grafico come atto di espressione, consapevolezza e organizzazione mentale. Il convegno si inserisce nel solco delle iniziative che puntano a riaffermare la centralità della scrittura manuale nei percorsi educativi contemporanei, non come nostalgia del passato, ma come strumento attuale di crescita, concentrazione e sviluppo delle capacità cognitive.