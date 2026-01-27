Scrittori senzatetto condividono storie di resilienza nel Regno Unito

Scrittori con esperienze di senza fissa dimora condividono storie di superamento di avversità in un nuovo libro. Questo libro, intitolato More Than One Story, è stato curato dalla charity Cardboard Citizens e riunisce 37 scrittori emergenti e affermati per condividere storie raramente sentite dalla linea del fronte dell’adversità.

Il libro raccoglie 22 storie selezionate da 135 proposte, insieme a commissioni originali di autori e drammaturghi affermati. Tra i contributori ci sono Malorie Blackman, Chris Bush e Joelle Taylor. Il libro non è solo una raccolta di storie tristi, ma contiene anche humour, difesa e speranza.

Il CEO di Cardboard Citizens, Chris Sonnex, che ha avuto esperienze di senza fissa dimora, afferma che il libro è un esempio di come le persone con esperienze di povertà e senza fissa dimora possano essere umanizzate e mostrare la loro vera natura. L’obiettivo di Sonnex è che il libro possa essere un biglietto da visita per le industrie artistiche e di intrattenimento per cercare nuovi talenti. Il libro è un’espressione di speranza e di resilienza, e mostra come le persone possano superare le avversità e creare qualcosa di positivo.