Scritti tra gli anni Sessanta e Settanta e apparsi su diverse riviste, come “Esq…

Scritti tra gli anni Sessanta e Settanta e apparsi su diverse riviste, come “Esquire” e “The Saturday Evening Post”, questi racconti seguono l’altalenante matrimonio di una donna e di suo marito Howard, addentrandosi con intelligenza e umorismo nella sfera domestica per esplorare problematiche legate al sesso, al desiderio, alla maternità, alla depressione… e insomma: alla quotidianità. Lo sguardo penetrante di Wolitzer mette a nudo le contraddizioni e le tensioni della vita di coppia e la fatica che comporta non saper mentire, soprattutto a se stessi.

La felice riscoperta di un’autrice molto amata in America e pronta a essere apprezzata da una nuova generazione di lettori.

La raccolta “Oggi una donna è andata fuori di testa al supermercato”, arricchita di un racconto inedito e della prefazione di Elizabeth Strout, vi aspetta in libreria dal 31 gennaio. 💅🏻