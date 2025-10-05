Scritte comiche tra le colline del Prosecco in Italia

A Revine Lago e Tarzo, si è recentemente svolta una nuova edizione dello Scripta Camp, un programma di scrittura e formazione per i vincitori del Premio Rodolfo Sonego. Questo evento, che ha avuto luogo tra le colline del Prosecco, ha trasformato i due paesi in un laboratorio creativo dal 29 settembre al 6 ottobre.

Il camp, dedicato ai giovani sceneggiatori di commedia, ha visto protagonisti storie in fase di sviluppo, con la guida di esperti come il regista Valerio Ferrara, lo scrittore Matteo Cerami e l’autore Riccardo Degni. Gli autori premiati hanno partecipato a sessioni di lavoro, scambi e visite nel territorio, scoprendo la cultura locale, patrimonio UNESCO.

Il quartier generale dell’evento è stato l’Albergo Ai Pini di Tarzo, un luogo storico diventato centro di creatività, dove i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva, simile a una vera bottega dello sceneggiatore. Carlo Migotto, direttore del Premio, ha sottolineato l’importanza di questo spazio per stimolare l’immaginazione dei giovani talenti.

Viviana Carlet ha evidenziato come l’iniziativa possa valorizzare luoghi tradizionali attraverso progetti culturali, trasformandoli in centri di formazione artistica. Tra i progetti seguiti dai tutor spiccano titoli come “Schrödinger” e “Ritorni”.

Il lavoro svolto durante lo Scripta Camp avrà una nuova occasione di visibilità al Festival del Cinema di Torino, dove i vincitori presenteranno le loro opere a produttori del settore. Questo premio, un pilastro del panorama italiano, continua a supportare giovani autori nel loro percorso creativo, omaggiando la figura del grande sceneggiatore Rodolfo Sonego.