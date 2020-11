I programmi di screening e la mammografia 3D

La diagnosi precoce del tumore al seno salva vite, e su questo i dati lasciano pochi dubbi. Ma quale esame permette di scoprire più casi? Cambierà in futuro lo screening mammografico? La tecnologia evolve: siamo passati dalla mammografia analogica a quella digitale, e ancora a quella cosiddetta 3D, o tomosintesi. Ma le tecnologie da sole non bastano a rispondere alle domande: servono studi che aiutino a valutare i vantaggi e i rischi di ogni evoluzione. Come il Verona Pilot Study, appena pubblicato su Radiology e condotto dall’italianadel Dipartimento di Radiologia senologica dell’Istituto Oncologico Veneto, che ha confrontato l’uso della mammografia 3D con la classica mammografia digitale, la più utilizzata oggi nei programmi di screening regionali.

Prima di arrivare ai risultati, facciamo una piccola premessa. In Italia i programmi gratuiti di screening per la diagnosi precoce del tumore al seno si rivolgono alle donne tra i 50 e i 69 anni (la fascia di età più a rischio di cancro al seno e per la quale è dimostrato un netto beneficio della mammografia; alcune regioni lo hanno esteso tra i 45 e i 74 anni). Ogni donna è – o dovrebbe essere – chiamata ogni due anni a fare una mammografia all’interno di questi servizi organizzati. Da anni, però, si accumulano dati a favore di un altro esame: la tomosintesi, appunto, che viene detta mammografia 3D perché permette una “stratificazione” tridimensionale del seno, quindi molto più dettagliata. Dai dati acquisiti, è inoltre possibile poi ottenere un’immagine simile a quella delle classiche mammografie, chiamata per questo mammografia sintetica, che quindi non richiede di somministrare ulteriori dosi di raggi X per essere prodotta.

Emergenza Covid, come garantire la diagnosi precoce del tumore al seno – Integrale



Il nuovo studio

Che la tomosintesi possa essere vantaggiosa appare quindi chiaro sulla carta, ma pochi studi hanno provato che tale vantaggio si mantenga nel tempo, com sottolinea l’editoriale su Radiology. Ed è esattamente questo che ha dimostrato la nuova ricerca italiana. Caumo e colleghi hanno condotto il loro studio su oltre 32 mila donne con un’età media di 58 anni (tra 52 e 71) sottoposte a screening per il tumore al seno due volte a distanza di due anni (tra il 2015 e il 2017 la prima volta, e tra il 2017 e il 2019 la seconda). Per il primo screening tutte hanno eseguito la tomosintesi con mammografia sintetica; per il secondo, invece, circa metà delle donne (16.198) ha eseguito di nuovo la tomosintesi con mammografia sintetica, mentre l’altra metà (16.672) ha eseguito la mammografia digitale classica. I risultati? Durante il secondo screening, nel primo gruppo sono stati individuati molti più tumori in stadio iniziale che non nel secondo. Il tasso di diagnosi in chi ha usato la tomosintesi è stato quasi doppio: di 8,1 e di 4,5 per mille, rispettivamente. Il tasso di tumori di stadio II o superiore è stato di 14,5% (19 su 131) con la tomosintesi: considerevolmente più alto rispetto all’8,5% (5 su 59) osservato nel gruppo della mammografia digitale classica. “Questo dimostra che la tomosintesi ha la capacità di anticipare la diagnosi di tumori che potrebbero avanzare nei due anni seguenti”, dice Caumo. Associandola alla mammografia sintetica invece che alla mammografia digitale – sostengono inoltre gli autori – si riduce la dose di radiazione necessaria (vicina a quella della sola mammografia digitale), rendendo così la nuova combinazione attuabile nei programmi di screening.



Il futuro dello screening

Secondo i ricercatori c’è bisogno di migliorare due aspetti dei programmi di screening: uno riguarda il test di primo livello, il secondo riguarda la definizione del rischio personale sulla base della densità del seno. “Il Verona Pilot Study – spiega Caumo – vuole rispondere al primo quesito, mostrando la validità della tomosintesi come test di screening al posto della mammografia”. I prossimi passi prevedono un’analisi di tumori di intervallo (quelli che si sviluppano nei due anni che intercorrono tra due screening) e la possibilità di considerare proprio la densità del seno per stabilire ogni quanto eseguire l’esame. Circa diecimila donne saranno sottoposte alla tomosintesi con mammografia sintetica e tutte quelle con un seno denso (al di sopra di un valore soglia stabilito) saranno sottoposte anche all’ecografia. Lo si fa già – dove più e dove meno – ma, come spiega Caumo, “l’obiettivo è dimostrare che uno screening personalizzato è più efficace di uno standard. In base al rischio personale – conclude – saranno determinati gli intervalli a cui fare lo screening: biennali per le donne a basso rischio, annuali per quelle a rischio intermedio e alto”.