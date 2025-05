Screening Oncologici: Partecipazione Bassa e Rischi Crescenti

La Fondazione Gimbe denuncia un allarmante calo delle adesioni agli screening oncologici in Italia, con oltre 50.000 diagnosi mancate nel 2023, tra tumori e lesioni pre-cancerose. Questo dato proviene dal report dell’Osservatorio Nazionale Screening, che evidenzia come meno della metà delle persone invitate partecipi agli esami: solo 6,9 milioni su quasi 16 milioni.

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, afferma che la scarsa adesione mette a rischio la diagnosi precoce, fondamentale per il trattamento efficace dei tumori. Gli screening oncologici, gratuiti e inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), servono a identificare tumori in fase iniziale, prima della comparsa di sintomi. Comprendono la mammografia per il tumore al seno (donne 50-69 anni), il Pap test o HPV test per il tumore della cervice uterina (donne 25-64 anni) e la ricerca di sangue occulto nelle feci per il tumore del colon-retto (donne e uomini 50-69 anni).

La partecipazione è sotto gli standard europei: solo 1 persona su 2 aderisce agli screening per mammella e cervice, e solo 1 su 3 per il colon-retto. Ciò ha portato a casi non diagnosticati, come oltre 10.900 carcinomi della mammella e 10.300 lesioni pre-cancerose cervicali.

In Italia, vi sono forti disuguaglianze territoriali, con variazioni significative nella copertura e nella qualità del servizio tra le diverse Regioni. Il Consiglio Europeo ha fissato l’obiettivo di raggiungere il 90% di copertura entro il 2025, ma l’Italia è ancora lontana da questo traguardo. Per migliorare la situazione, si invita i cittadini ad accettare gli inviti agli screening e a informarsi presso le ASL di competenza.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net