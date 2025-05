Screening oncologici: bassa adesione dei cittadini

In Italia, nel 2023, milioni di cittadini non hanno aderito agli screening oncologici gratuiti, con forti disparità, in particolare nel Mezzogiorno. Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, segnala che le bassissime adesioni mettono a rischio la diagnosi precoce di tumori, con oltre 50 mila diagnosi mancate. Gli screening offerti dalle Regioni includono mammografia per donne tra i 50 e i 69 anni, screening cervicale per donne tra i 25 e i 64 anni, e screening colon-rettale per adulti tra 50 e 69 anni.

Nel 2023, sono stati invitati quasi 16 milioni di persone, ma soltanto 6,9 milioni hanno partecipato, evidenziando marcate differenze regionali. Tra le donne, il 93,6% della popolazione target è stato chiamato a partecipare allo screening mammografico, ma l’adesione è stata solo del 49,3%, con punte dal 82,5% in Trentino all’8,1% in Calabria.

Lo screening cervicale ha visto l’invito di 3.982.378 donne, con un’adesione media nazionale del 46,9%. Inoltre, per lo screening colon-rettale, che coinvolge il 94,3% della popolazione target, le adesioni mostrano ancora differenze regionali significative.

Cartabellotta sottolinea che è necessario migliorare le informazioni e le strategie di comunicazione per incentivare la partecipazione agli screening, essenziali per la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo delle lesioni pre-cancerose, riducendo così i costi per il sistema sanitario e i decessi per tumore.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net