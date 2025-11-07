14.9 C
Screening oculistico gratuito per over 65 a Roccagorga

Venerdì 7 e sabato 8 novembre si svolgerà un screening oculistico gratuito a Roccagorga, rivolto ai residenti sopra i 65 anni. L’iniziativa è organizzata dalla ASL, dal Comune, dall’IAPB onlus e dal Lions Club Terracina. L’evento si terrà in piazza VI Gennaio, nella località Rifolda; in caso di maltempo, le visite si svolgeranno nella scuola elementare di via Cristoforo Colombo, 262.

Gli esami saranno condotti dal professor Enzo Maria Vingolo, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica di Terracina, Fondi e Formia, insieme a un’équipe di specialisti. Non è richiesta prenotazione: i partecipanti possono presentarsi direttamente in loco durante le due giornate. Al termine della visita, verrà fornito un referto completo, utile per eventuali ulteriori valutazioni cliniche. Le visite non prevedono la prescrizione di occhiali.

Il Lions Club Terracina approfitterà dell’occasione per raccogliere occhiali usati, da destinare a persone in difficoltà. La ASL di Latina sottolinea l’importanza di questo evento come opportunità per un controllo specialistico, che può individuare tempestivamente patologie dell’apparato visivo e contribuire alla salute delle persone anziane. Viene quindi invitata tutta la cittadinanza over 65 a partecipare e a sfruttare questa utile occasione per controllare la propria salute visiva.

