Screening neonatale in Toscana: diagnosi precoce per tutti

La diagnosi precoce di malattie rare e disturbi metabolici è fondamentale per migliorare le opportunità terapeutiche. In Toscana, la giunta regionale ha deciso di ampliare il programma di screening neonatale gratuito per includere nuove patologie.

Tra le malattie che saranno aggiunte al pannello di screening figurano l’iperplasia surrenalica congenita, la malattia di Gaucher, il difetto di sfingomielinasi acida, l’adrenoleucodistrofia legata all’X, il deficit della carbossilasi degli L-aminoacidi aromatici, l’epilessia piridossino-dipendente, gli errori congeniti dell’immunità e la leucodistrofia metacromatica. Questo ampliamento segue un progetto pilota avviato nel 2001 e l’implementazione regionale nel 2004, che ha preceduto l’introduzione del pannello nazionale nel 2016.

Fino al 31 dicembre 2024, sono stati 718.538 i bambini sottoposti a screening in Toscana, con 628 diagnosi effettuate. L’assessore alla salute, Simone Bezzini, ha sottolineato l’importanza di questo strumento di prevenzione, che consente diagnosi tempestive, anche prima della comparsa dei sintomi.

Il programma richiede una gestione complessa e un approccio multiprofessionale. La Toscana, pioniera in questo ambito, ha introdotto programmi per malattie come fenilchetonuria, ipotiroidismo e fibrosi cistica fin dagli anni ’80, anticipando le direttive nazionali. Recentemente, la regione ha incluso anche lo screening per la leucodistrofia metacromatica, coordinato dall’azienda ospedaliero-universitaria Meyer, rendendo la Toscana la prima regione in Italia a adottare questo test per tutti i nuovi nati.