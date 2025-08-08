34.5 C
Roma
venerdì – 8 Agosto 2025
Salute

Screening neonatale in Toscana: diagnosi precoce per tutti

Da StraNotizie
Grafica predefinita per contenuti senza immagine

La diagnosi precoce di malattie rare e disturbi metabolici è fondamentale per migliorare le opportunità terapeutiche. In Toscana, la giunta regionale ha deciso di ampliare il programma di screening neonatale gratuito per includere nuove patologie.

Tra le malattie che saranno aggiunte al pannello di screening figurano l’iperplasia surrenalica congenita, la malattia di Gaucher, il difetto di sfingomielinasi acida, l’adrenoleucodistrofia legata all’X, il deficit della carbossilasi degli L-aminoacidi aromatici, l’epilessia piridossino-dipendente, gli errori congeniti dell’immunità e la leucodistrofia metacromatica. Questo ampliamento segue un progetto pilota avviato nel 2001 e l’implementazione regionale nel 2004, che ha preceduto l’introduzione del pannello nazionale nel 2016.

Fino al 31 dicembre 2024, sono stati 718.538 i bambini sottoposti a screening in Toscana, con 628 diagnosi effettuate. L’assessore alla salute, Simone Bezzini, ha sottolineato l’importanza di questo strumento di prevenzione, che consente diagnosi tempestive, anche prima della comparsa dei sintomi.

Il programma richiede una gestione complessa e un approccio multiprofessionale. La Toscana, pioniera in questo ambito, ha introdotto programmi per malattie come fenilchetonuria, ipotiroidismo e fibrosi cistica fin dagli anni ’80, anticipando le direttive nazionali. Recentemente, la regione ha incluso anche lo screening per la leucodistrofia metacromatica, coordinato dall’azienda ospedaliero-universitaria Meyer, rendendo la Toscana la prima regione in Italia a adottare questo test per tutti i nuovi nati.

Articolo precedente
Novità su The Boys: Vought Rising, il prequel atteso!
Articolo successivo
John Stones: il segreto del trionfo del Manchester City
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.