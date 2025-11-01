Screening Neonatale Esteso: una nuova speranza per l’Italia

L’aggiornamento dello Screening Neonatale Esteso è un risultato atteso da famiglie, pazienti e associazioni. Cristina Vallotto, Presidente di AISMME, ha accolto con favore l’approvazione dei nuovi LEA da parte della Conferenza Stato-Regioni, sottolineando il significato di questo documento per le malattie metaboliche ereditarie.

L’ampliamento dello Screening Neonatale, che include ora otto nuove patologie rare, rappresenta un passo importante. Grazie a questo aggiornamento, ogni neonato avrà la possibilità di ricevere una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo, evitando conseguenze gravi. Le nuove malattie incluse sono patologie come la mucopolisaccaridosi di tipo I, l’adrenoleucodistrofia legata all’X e le malattie di Pompe, Fabry e Gaucher. La diagnosi precoce offre cambiamenti significativi nella cura e nella qualità della vita dei pazienti.

AISMME considera questa approvazione come un riconoscimento cruciale dello Screening Neonatale come strumento di prevenzione e salute pubblica. Inoltre, segnala il ruolo attivo delle associazioni di pazienti e famiglie nelle politiche sanitarie. Tuttavia, Manuela Vaccarotto, Vicepresidente dell’Associazione, evidenzia che questo aggiornamento arriva troppo tardi per molti bambini che in passato non hanno avuto accesso a diagnosi tempestive.

AISMME lancia un appello alla politica affinché il processo di inclusione delle malattie si acceleri. L’aggiornamento dello screening neonatale deve seguire l’evoluzione scientifica e non essere ostacolato da burocrazia. È fondamentale valorizzare e rafforzare la rete dei Centri di screening, diagnosi e cura per garantire pari opportunità di salute a tutti i neonati, indipendentemente dalla loro provenienza. Servono continuità, risorse e impegno politico per rendere lo Screening Neonatale accessibile a tutti.