21.6 C
Roma
giovedì – 30 Ottobre 2025
Salute

Screening mammografico nelle Valli Valtellinesi per la prevenzione

Da stranotizie
Screening mammografico nelle Valli Valtellinesi per la prevenzione

La prevenzione della salute si concentra sulle aree montane delle Olimpiadi. A novembre, a Bormio e Livigno, arriveranno unità mobili per lo screening mammografico, rendendo i controlli più accessibili.

Il progetto, coordinato dall’ATS della Montagna, è parte delle iniziative nei Comuni delle competizioni di Milano – Cortina 2026. È sostenuto dall’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia con l’obiettivo di aumentare la partecipazione alle campagne per la mammografia periodica. Questo esame è fondamentale per la diagnosi precoce del tumore al seno, migliorando così le possibilità di successo delle terapie. Anche se i trattamenti sono sempre più efficaci grazie ai progressi della ricerca, la tempestività è essenziale.

Le unità mobili saranno disponibili a Bormio il 7 novembre e a Livigno l’8 novembre, presso i rispettivi piazzali davanti alle Case di Comunità. Lo screening sarà accessibile alle donne di Bormio, Livigno, Valdisotto, Valdidentro e Valfurva che soddisfano i requisiti regionali. Le donne interessate riceveranno a casa una lettera con dettagli su luogo, data e orario per la mammografia; non è necessaria una prenotazione formale, è sufficiente presentarsi.

Le mammografie effettuate in queste unità mobili saranno equivalenti a quelle degli ospedali. Gli esami saranno eseguiti da tecnici di radiologia medica qualificati e le unità mobili utilizzeranno mammografi digitali compatibili con i sistemi di refertazione dell’ASST Valtellina e Alto Lario.

L’impegno per promuovere la cultura della prevenzione continua. Nella regione dell’ATS della Montagna, lo screening per il tumore al seno ha una buona copertura, ma l’obiettivo è sensibilizzare sempre più donne sull’importanza dei controlli e della diagnosi precoce.

Articolo precedente
The Others Art Fair: Torino ospita 57 espositori internazionali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.