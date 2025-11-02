20.6 C
Screening gratuito tumore prostata in Italia: previeni ora

Da stranotizie
Nel mese di novembre, dedicato alla prevenzione oncologica maschile, ASST Sette Laghi si impegna a promuovere la salute e la sensibilizzazione sulla diagnosi precoce del tumore alla prostata. Durante tutto il mese, nei giorni e orari specificati nella tabella, sarà attivo un punto informativo e di supporto allo screening della prostata presso tutti i Punti Unici di Accesso (PUA) delle Case di Comunità.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini di età compresa tra i 50 e i 55 anni, con l’obiettivo di facilitare l’adesione al programma di screening attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Il personale dedicato sarà disponibile per offrire informazioni, chiarimenti e assistenza nel compilare il questionario necessario per partecipare.

In aggiunta, nei giorni 15 e 22 novembre e il 13 dicembre, dalle 9:00 alle 15:00, in tutti i centri vaccinali di ASST Sette Laghi, saranno disponibili le vaccinazioni raccomandate per le categorie a rischio e per fasce d’età, con accesso libero.

Per ulteriori dettagli riguardo allo screening della prostata, si consiglia di visitare il link dedicato.

