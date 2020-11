Un dibattito in corso

Sottoporre a screening le giovani donne, tra i 20 e 35 anni, alla ricerca delle mutazioni genetiche associate al cancro del seno e delle ovaie potrebbe essere conveniente in termini di costi-efficacia. Lo suggerisce uno studio pubblicato su JAMA Network Open e realizzato dal RISE (Rational Integration of clinical SEquencing), un consorzio di università statunitensi che stima il valore clinico ed economico a lungo termine dei test genetici finanziato negli Usa dal National Human Genome Research Institute.

“Lo screening alla ricerca delle malattie o del rischio genetico è comune nella popolazione perinatale, ma è c’è un dibattito aperto sull’opportunità di sottoporre a test gli adulti. Questo studio – ha detto Josh Peterson, docente di Medicina e Informatica biomedica al Medical Center della Vanderbilt University, uno dei membri del consorzio, e coautore della pubblicazione – si aggiunge a quelli che in letteratura suggeriscono che testare nella vita adulta il rischio genetico, come quello per tumore ereditario al seno e alle ovaie, sia vantaggioso per i pazienti e per la società”.

Sulla base di studi pubblicati e di dati estrapolati dalla Geisinger MyCode Community Health Initiative e utiizzando modelli biostatistici, gli autori hanno messo a confronto gli effetti di uno screening a livello di popolazione nelle donne non selezionate e non diagnosticate, con quanto accade in assenza di screening. Le varianti genetiche associate al rischio di cancro hanno incluso i geni BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, MSH6, PALB2, RAD51C E TP53.

I risultati? Il sistema ha stimato che, nella popolazione di trentenni americane, lo screening porterebbe a 75 casi di cancro complessivi in meno ogni 100.000 donne rispetto a una strategia basata sulla storia familiare, un numero giudicato vantaggioso dagli autori. Il beneficio però è sensibilmente diminuito per le 45enni: in questa fascia d’età si sono infatti contati 24 casi di cancro in meno ogni 100.000.

I ricercatori hanno anche analizzato gli anni di vita tenendo conto del QALY. Il QALY (un acronimo che sta per quality-adjusted life-year) è una unità di misura utilizzata nelle analisi del rapporto costi/utilità in sanità. Il QALY considera non solo il numero di anni di vita guadagnati in seguito a un intervento di salute pubblica, ma anche la qualità della vita dei destinatari di quell’intervento (meno malattia, meno disabilità, eccetera). dati indicano che si otterrebbero in totale 288 QALY complessivi per le donne di 30 anni e 97 per quelle di 45.



I benefici a cascata e donne negative

Lo studio ha indagato anche l’entità dei benefici a cascata dello screening genetico, in pratica andando a vedere cosa accade quando le donne risultate portatrici di mutazione comunicano la loro condizione alle familiari. In questo caso il vantaggio, secondo gli autori, appare modesto: solo il 20% delle congiunte di primo grado delle positive al test, infatti, si sottopone a sua volta screening. Inoltre andrebbero condotte ulteriori ricerche per capire quale pottrebbe essere l’impatto potenziale sulle donne negative ai test genetici.

“Abbiamo scoperto – scrivono gli autori – che lo screening genomico di popolazione è moderatamente conveniente per le donne più giovani, in particolare per quelle di età compresa tra 20 e 35 anni. Inoltre, che il test a cascata è importante per ottenere una reale copertura a livello di popolazione (…) e infine che dovrebbe essere considerato il potenziale danno dovuto allo screening delle donne non portatrici di rischio genetico”.