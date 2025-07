Screening fegato: prevenzione e salute in Molise

La salute epatica è un tema di sempre maggiore interesse, specialmente in relazione ai fattori di rischio comuni come il sovrappeso e il diabete. Recentemente, il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell’Università del Molise ha avviato un’importante iniziativa di prevenzione.

Dal 12 al 15 luglio, sono stati condotti screening presso il Polo didattico di Campobasso. Luca Rinaldi, docente di Medicina interna, ha utilizzato il Fibroscan, un test innovativo e non invasivo, per valutare la salute del fegato. Questa tecnologia è stata implementata per la prima volta in Molise e ha attirato l’attenzione di diverse persone, molte delle quali presentano condizioni di salute a rischio, come l’obesità e il diabete.

Il Fibroscan consente una diagnosi precoce delle malattie epatiche che possono rimanere silenti, ma con potenziali conseguenze gravose per la salute. Questa iniziativa ha avuto una risposta significativa da parte della popolazione, evidenziando la necessità di sensibilizzazione riguardo alla salute del fegato e l’importanza di controlli regolari per prevenire complicazioni future.