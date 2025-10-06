19.1 C
Screening della vista: nuove strategie in Italia per la salute

Si propone un cambiamento nella modalità di screening sanitario, passando da un approccio reattivo a uno opportunista. Questo nuovo metodo prevede di selezionare pazienti diabetici con diabete da oltre 15 anni che non hanno mai effettuato una visita oculistica. A questi pazienti verrà inviata una lettera per invitarli a recarsi in un centro per una visita oculistica. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un significativo avanzamento nella prevenzione delle malattie oculari e migliorare l’efficacia dei controlli per i cittadini, con conseguenti risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale.

Il senatore Giovanni Satta, oculista e membro della Commissione Senato per gli Affari Sociali e la Sanità, sottolinea l’elevato costo sociale e personale delle malattie che minacciano la vista. Questi costi includono spese dirette e indirette. Tuttavia, i fondi necessari per la prevenzione della cecità e dell’ipovisione sono relativamente contenuti, specialmente se confrontati con i risparmi potenziali.

La Giornata Mondiale della Vista, organizzata dalla Fondazione IAPB Italia, dimostra l’importanza della collaborazione tra Parlamento, Ministero della Salute, medici oculisti e società civile. L’obiettivo è promuovere una vera cultura della prevenzione visiva, fondamentale per proteggere la vista delle fasce più vulnerabili della popolazione.

