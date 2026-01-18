11.1 C
Screening contro il cancro al colon in Italia

Il direttore generale dell’Ast di Fermo, dr. Roberto Grinta, ha presieduto una conferenza stampa per promuovere lo screening contro il cancro al colon-retto e sottolinearne l’importanza. Erano presenti anche l’assessore regionale alla Sanità, avv. Paolo Calcinaro, e altri esperti del settore.

Il dr. Grinta ha invitato i cittadini ad aderire allo screening, che è gratuito e offre un percorso di diagnosi e cura appropriato e rapido. L’assessore Calcinaro ha sottolineato che, nonostante i pochi accessi allo screening, si registra un alto numero di endoscopie e colonscopie, e che l’inappropriatezza delle richieste può essere abbattuta accedendo a percorsi istituzionalizzati ed efficienti come lo screening.

Il dr. Giuseppe Ciarrocchi, direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Ast, ha evidenziato che il carico della malattia sul sistema sanitario è dato dalla domanda delle cure e che la prevenzione è fondamentale per contrastare le malattie non trasmissibili e croniche. La dr.ssa Silvia Scaramuzza ha illustrato l’iter dello screening, che prevede l’invio di inviti ogni due anni a tutte le persone dai 45 ai 74 anni, e ha sottolineato che solo il 30/35% delle persone invitate aderisce.

Il prof. Giampiero Macarri, direttore della Uoc Gastroenterologia dell’ospedale Murri, ha sottolineato che il cancro al colon è un grosso problema e che lo screening può ridurre la mortalità. Ha anche sfatato false credenze che incidono sulle adesioni, sottolineando che lo screening non è una colonscopia, ma semplicemente la ricerca di sangue occulto nelle feci. Anche il dr. Paolo Misericordia, segretario regionale della Fimmg, ha sottolineato l’importanza di stimolare i cittadini ad aderire allo screening.

