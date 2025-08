Screen off widget 4.0: novità e personalizzazioni imperdibili

Un aggiornamento significativo sta per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti Android. L’applicazione Screen off widget, utile per simulare la funzionalità di blocco dello schermo tramite un tap, ha raggiunto la versione 4.0.0 dopo un anno dalla precedente release.

Questa app consente di aggiungere un widget trasparente sulla schermata iniziale o nei comandi rapidi, permettendo di spegnere lo schermo senza dover premere il tasto di accensione. La nuova versione introduce un supporto al Material 3 Expressive, aggiornando il design di slider, pulsanti e interruttori.

Tra le novità principali, gli utenti possono adesso personalizzare il widget in vari modi. Sono disponibili cinque diverse azioni: spegnere lo schermo, aprire il pannello delle notifiche, accedere al menù delle app recenti e altro ancora. È stata inserita anche la possibilità di scegliere tra un tap singolo o doppio per attivare le azioni, con opzioni per regolare il rilevamento e aggiungere vibrazioni personalizzabili.

Per migliorare ulteriormente l’aspetto visivo, alcune opzioni di personalizzazione possono essere sbloccate a pagamento, permettendo di modificare colore, trasparenza e dimensioni del widget e aggiungere un’icona centrale tra dieci disponibili.

L’app è studiata per funzionare su smartphone con Android 9 Pie e versioni successive senza permessi speciali. Gli utenti di dispositivi più vecchi dovranno ricorrere ai permessi di root. Screen off widget è disponibile gratuitamente sul Google Play Store e può essere facilmente scaricata o aggiornata.