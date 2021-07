La rivalità e i dissapori tra Scozia e Inghilterra hanno radici profonde e secolari. Tra i due stati non corre certo buon sangue, ma tutto è degenerato quando gli inglesi hanno trascinato i vicini fuori dall’Europa grazie alla Brexit. La maggioranza degli scozzesi infatti era contraria all’uscita dall’Unione Europea.

Sarà anche per questo motivo che da giorni gli scozzesi tifavano spudoratamente per l’Italia. Domenica sera dopo l’ultima parata di Gianluigi Donnarumma a Edimburgo e Glasgow c’è stata una vera festa, migliaia di tricolori sventolavano per le strade delle città scozzesi.

“Ero tra la folla a Edimburgo. Una vera festa per la vittoria dell’Italia e ovviamente per la sconfitta dell’Inghilterra. – riporta un lettore di Biccy che si trova nella città scozzese – Clacson, urla di gioia, bandiere italiane e gente truccata con il tricolore. Sembrava quasi di stare a casa, un bel clima di festa senza nessun eccesso. Certo che i rapporti tra inglesi e scozzesi fanno sembrare una sorta di amicizia la rivalità tra Francia e Italia”.

Ieri i più importanti quotidiani, Herald, Scotsman e National titolavano: “La squadra di Southgate rafforza la causa dell’indipendenza scozzese”. “Glasgow è stata trasformata in Roma mentre le bandiere scozzesi volteggiavano a Wembley”. “Gli scozzesi festeggiano a Glasgow ed Edimburgo la vittoria italiana”.

Euro 2020: i video dei festeggiamenti degli scozzesi.

🔴🔴🔴… La SCOZIA ci ama. Nel momento in cui Donnaruma ha parato l’ultimo rigore, abbiamo regalato una gioia anche agli scozzesi 🤩 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹 pic.twitter.com/eqVqtY9eOL — 🇮🇹💙🌋🐬Antonio Scarfogliero🐬🌋💙🇮🇹 (@AScarfogliero) July 12, 2021

“Scozia”:

Per i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia e per la sconfitta dell’Inghilterra in questo Paesepic.twitter.com/sorKwioEj8 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 12, 2021

la scozia sempre certezza pic.twitter.com/dEKALDz8YS — meri (@meripertutti) July 11, 2021

Le copertine del The National.

Anche il famoso quotidiano scozzese The National ha festeggiato la vittoria degli azzurri.