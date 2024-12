Scosse di Terremoto a Ferrandina e Caserta: l’Italia in Allerta

Un terremoto ha colpito Ferrandina, vicino a Matera, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, mentre altre due scosse sono state registrate a Caserta. Il sisma in Basilicata ha avuto una magnitudo di 2.4 ed è avvenuto alle 00.54, con epicentro a 6 km da Ferrandina e a una profondità di 13 km. Non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita anche nei comuni circostanti. Nella stessa mattina, in Campania, sono state rilevate due scosse nella provincia di Caserta, entrambe di magnitudo 2.4, inizialmente localizzate a Sessa Aurunca e poi spostate a Roccamonfina, con una scossa successiva a un minuto di distanza dalla prima.

A Ferrandina e Caserta, la popolazione ha vissuto momenti di spavento, ma non si sono verificati danni. Nonostante i recenti eventi sismici, la situazione rimane sotto controllo. La cittadina di Roccamonfina, già colpita da un terremoto di magnitudo 3.6 il 9 dicembre, ha visto il sindaco, Carlo Montefusco, prorogare la chiusura delle scuole fino al 20 dicembre 2024 come misura precauzionale, in considerazione della situazione sismica in evoluzione e in attesa di verifiche tecniche.

Il presidente dell’Ingv, professor Carlo Doglioni, ha commentato che eventi sismici di questo tipo si verificano circa 200 volte all’anno in Italia, con magnitudo tra 3 e 4. Questi terremoti, di bassa energia, si distribuiscono su quasi tutto il territorio nazionale, in particolare lungo l’Appennino. La popolazione è incoraggiata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali.

In conclusione, sebbene i terremoti abbiano generato apprensione, la situazione attuale non ha portato a danni significativi, e le misure preventive come la chiusura delle scuole evidenziano un approccio prudente da parte delle autorità in risposta alla sismicità della zona. Analisi e monitoraggio continueranno per garantire la sicurezza della popolazione.