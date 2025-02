Scorsese e Spielberg contro la chiusura del cinema di Roma: “Non diventino supermercati”

La proposta di trasformare le numerose sale cinematografiche chiuse a Roma in hotel o centri commerciali è considerata un “profondo sacrilegio” per la sua storia e il patrimonio culturale. A sostegno di questo appello, lanciato dal regista Premio Oscar Martin Scorsese, si uniscono nomi illustri come Steven Spielberg, Jane Campion, Francis Ford Coppola, Wes Anderson e altri, che sottolineano l’importanza di preservare questi spazi culturali per le generazioni future.

Nella lettera inviata al Presidente Sergio Mattarella e al Primo Ministro Giorgia Meloni, Scorsese cita Renzo Piano per evidenziare come la riconversione di luoghi che potrebbero rappresentare un rinascimento culturale sia inaccettabile. Secondo Scorsese, tale trasformazione causerebbe una perdita irreparabile, minacciando il ricco patrimonio culturale di Roma. L’appello invita i colleghi a livello globale, direttori di festival e operatori culturali a firmare la lettera per salvaguardare la cultura in una delle città artistiche più significative al mondo.

L’aspirazione è quella di riqualificare queste “cattedrali nel deserto” in templi della cultura, capaci di nutrire le anime delle generazioni presenti e future. La lista di firmatari si allunga con nomi come Giulia D’Agnolo Vallan, Judd Apatow, Yorgos Lanthimos e molti altri, tutti uniti per proteggere l’eredità culturale di Roma e combattere contro la commercializzazione di spazi storici.