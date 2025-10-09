Scorsese e il cinema italiano: i film che ama di più

Martin Scorsese ha reso omaggio al cinema italiano in diverse occasioni, con il documentario “Il mio viaggio in Italia”, che esplora la cinematografia nazionale piuttosto che i luoghi fisici del Paese. Nel 2022, la rivista “Sight and Sound” ha inviato un sondaggio a 480 registi per scoprire i loro dieci film preferiti. Scorsese ha incluso tre film italiani nella sua selezione, ovvero “8½” di Federico Fellini, “Il gattopardo” di Luchino Visconti e “Paisà” di Roberto Rossellini.

“Paisà” si è rivelato il film preferito di Scorsese, un fatto che emerge anche nella sua lista di ten opere preferite per “The Criterion Channel”. Qui, “Paisà” occupa il primo posto, mentre “Il gattopardo” è al decimo, e “8½” all’ottavo. Anche “Salvatore Giuliano” di Francesco Rosi e “L’avventura” di Michelangelo Antonioni fanno parte di questa classifica.

Scorsese ha condiviso il suo profondo legame con “Paisà”, descrivendo un’esperienza personale significativa: lo vide per la prima volta con i suoi nonni e rimase colpito dalla loro reazione. Per lui, quel film rappresenta il potere del cinema, realizzato in condizioni difficili.

La nozione di “film preferito” è complessa, e Scorsese stesso ha riflettuto su questo concetto, sottolineando che le emozioni suscitate dai film variano e che ciascuno ha un significato diverso per ognuno di noi. Anche “IndieWire” ha stilato una lista dei film preferiti da Scorsese, rivelando ulteriori opere italiane che hanno avuto un impatto significativo sulla sua carriera.