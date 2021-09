Gli Scorpions in concerto in Italia nel 2022: la data e i biglietti del live della band tedesca all’Arena di Verona.

50 anni dopo, gli Scorpions restano sulla cresta dell’onda. E per festeggiare, si regalano anche uno speciale concerto in Italia. La band tedesca di Klaus Meine ha annunciato un nuovo live nel nostro paese nella primavera 2022, nell’ambito del Rock Believer World Tour. Un live che andrà in scena in una location molto particolare: l’Arena di Verona. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo grande evento.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Scorpions

Scorpions in concerto all’Arena di Verona

Con 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo in 50 anni di carriera, e successi destinati a rimanere nella storia come Wind of Change, Still Loving You e Rock You Like a Hurricane, gli Scorpions si confermano la band tedesca più amata al mondo. Anche in Italia. Per questo motivo il tour mondiale in supporto del loro 19esimo album, in uscita l’11 febbraio, farà tappa anche nel nostro paese il 23 maggio 2022 con uno spettacolare concerto all’Arena di Verona, dove si sono già esibiti l’ultima volta nel luglio 2018. I biglietti per il live sono in vendita dal 1° ottobre a partire da 55 euro più prevendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Di seguito il post:

Gli Scorpions presentano Rock Believer

A distanza di sei anni da Return to Forever, la band è pronta a tornare con il 19esimo album in studio, Rock Believer, che verrà preceduto il 21 ottobre dal primo singolo Pacemaker. Sarà il primo disco inciso con Mikkey Dee, ex batterista dei Motorhead.

Registrare questo album è stato molto divertente, ha assicurato il chitarrista Matthias Jabs, mentre Meine ha aggiunto: “Non siamo mai stati così fermi tra un tour e l’altro come in questo periodo a causa della pandemia, e ovviamente vogliamo suonare dal vivo sempre di più“. Non resta che iniziare il conto alla rovescia.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Scorpions