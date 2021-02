Nessuna proroga oltre il 5 marzo per le consultazioni pubbliche sul sito per le scorie nucleari e appena 1500 caratteri, 25 righe, per spiegare obiezioni e perplessità a disposizione dei Comuni. La Città metropolitana di Torino grida alla beffa e chiama in causa i parlamentari piemontesi a proposito della consultazione pubblica lanciata da Sogin nel processo di individuazione del sito nazionale per le scorie nucleari.

La procedura prevede infatti, dopo l’invio dei materiali a inizio gennaio, che entro il 5 marzo I comuni interessati, e gli enti superiori, come la Regione, producano il proprio parere, contestando eventualmente le scelte della società che lo Stato ha incaricato dello smantellamento dei siti nucleari. Peccato che lo spazio in cui potranno essere inseriti questi commenti è di sole 25 righe, 1500 caratteri a cui si può aggiungere un solo file allegato da 20 mega.

“Sogin impone consultazioni pubbliche pressoché simboliche, con regole che non consentono alle nostre amministrazioni di esprimersi a pieno e nel merito” commentano il vicesindaco metropolitano Marco Marocco e la consigliera delegata all’ambiente Barbara Azzarà che hanno inviato una lettera ai parlamentari affinché “facciano sentire la loro voce a livello nazionale per evitare che questa consultazione pubblica si trasformi in una beffa a danno delle nostre comunità, di fatto impossibilitate a far valere le proprie ragioni. Siamo certi – concludono Azzarà e Marocco – che accoglierete il nostro appello e contiamo sul vostro sostegno sia per ottenere la proroga necessaria alla presentazione delle osservazioni, sia per far modificare la tecnicalità della piattaforma di Sogin che ci impedisce di produrre contributi approfonditi”.

In Piemonte sono 8 I siti potenzialmente idonei: Caluso-Mazzè-Rondissone e Carmagnola, nel Torinese; altri sei in provincia di Alessandria: Alessandria-Castelletto Monferrato-Quargnento, Fubine-Quargnento, Alessandria-Oviglio, Bosco Marengo-Frugarolo, Bosco Marengo-Novi Ligure, Castelnuovo Bormida-Sezzadio. Contro le decisioni di Sogin si è già levato un coro di no. Non solo da parte dei comuni interessati, ma anche dalla Regione che più ancora del merito ha contestato il metodo con cui sono stati individuati le località, rimandando il confronto con il territorio solo a questa fase. E ora, si scopre, con spazi ridotti e con la richiesta di una estrema capacità di sintesi.