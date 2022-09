Scorge nel cielo il volto del suo amato cane scomparso

Il proprietario di un cane stava passeggiando nella natura quando alzando lo sguardo al cielo ha visto una nuvola che raffigurava il volto del suo animale scomparso.

Quando un nostro amico a quattro zampe sale in cielo, il vuoto che lascia è immane, ma per fortuna c’è la miriade di ricordi che ha lasciato dietro a colmare quel vuoto. Janice Cousins ha passato il momento più commovente della sua vita ripensando al suo amato Billy. Mentre stava passeggiando con i suoi tre labrador ha alzato gli occhi al cielo e non poteva credere a quello che stava vedendo.

Janice, una donna di 65 anni, sta ancora cercando di affrontare il lutto dovuto alla perdita del suo amato Westie Billy, scomparso all’età di 16 anni. Durante una passeggiata con i suoi tre labrador, Bear, Benson e Wilf, e lo Scottish Terrier, Finley, nel suo rifugio segreto rurale, sostiene di aver sentito improvvisamente il bisogno di guardare il cielo.

La 65enne ha alzato gli occhi al cielo e ha osservato con stupore il volto del suo amato Billy che fluttuava davanti a lei. Per lei è stato un momento di vero stupore vedere il suo Billy raffigurato tra le nuvole. Lo stupore, però, ha lasciato presto spazio al conforto, poiché ha interpretato il momento come se il suo cagnolino stesse cercando di salutarla dal cielo. “È stato così strano. Ho alzato lo sguardo e ho visto la sua testa. È stato un momento dolcissimo per me. Ho pensato: ‘Accidenti, è Billy’. Era come se stesse cercando di salutarmi. Non sono religiosa o superstiziosa, ma sentivo il bisogno di guardare in alto per qualche motivo. So che è solo una formazione di nuvole, ma mi ha fatto sentire bene, mi ha dato conforto“, ha raccontato Janice.

Janice ha cercato poi di far posare gli altri suoi cani per una foto davanti alla sagoma di Billy, ma nel mentre la nuvola si è dissolta. Questo ricordo resterà per sempre impresso nella sua mente, e quando ripenserà a Billy, le verrà in mente anche il momento nel quale lui ha voluto farle sapere che dal cielo la veglia.