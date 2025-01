Scoprire una delle attrazioni più iconiche del mondo

Le bellezze quasi surreali della Namibia, come il Deadvlei, insieme a una rete turistica ben organizzata, la rendono una delle mete più desiderate del continente africano. Pre-pandemia, oltre un milione e mezzo di turisti avevano visitato il Paese, e negli ultimi anni il turismo ha ripreso a crescere, sebbene non ai livelli del 2019. La Namibia, incastonata tra Angola, Botswana e Sudafrica, offre panorami mozzafiato, tra cui il Deadvlei nel Parco Nazionale di Namib-Naukluft. Questo luogo, che un tempo ospitava un lago, è caratterizzato da una depressione di argilla bianca circondata da dune alte fino a 300 metri. Gli alberi di acacia, ora scheletri anneriti, testimoniano il passato rigoglioso della zona.

Il Deadvlei mostra il suo fascino all’alba o al tramonto, quando i raggi del sole dipingono le dune di rosso intenso, creando un contrasto spettacolare. Il viaggio per arrivarci inizia a Sesriem, dove è possibile trovare alloggi e rifornimenti. Da lì, si percorre una strada asfaltata per raggiungere Sossusvlei. Per accedere al Deadvlei, è necessario affrontare un tratto di 5 chilometri in fuoristrada; chi non dispone di un veicolo 4×4 può utilizzare trasporti organizzati o fare una camminata.

È fondamentale prepararsi adeguatamente portando acqua, crema solare e scarpe idonee. La visita migliore avviene nelle ore più fresche della giornata. Per raggiungere la Namibia dall’Italia, non ci sono voli diretti; la soluzione più comoda è uno scalo in Germania per poi volare a Windhoek, la capitale della Namibia. L’aeroporto Hosea Kutako è il principale punto d’ingresso nel Paese.