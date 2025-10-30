Scoprire il Veneto: tesori e itinerari imperdibili

La Giunta regionale del Veneto ha approvato un programma di interventi da finanziare con il Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt). Il piano prevede un investimento di 2,9 milioni di euro destinati a diversi progetti nel settore turistico.

Le risorse del fondo saranno utilizzate per migliorare le infrastrutture turistiche e promuovere iniziative che valorizzino il patrimonio naturale e culturale della regione. Tra le azioni previste, ci sono interventi che mirano a potenziare l’accoglienza e la fruibilità dei servizi turistici.

In particolare, l’intento è quello di sostenere le località venete attraverso progetti che aumentino l’attrattività turistica e contribuiscano allo sviluppo economico. L’approvazione del programma rappresenta un passo importante per il rilancio del settore, soprattutto dopo le difficoltà affrontate durante la pandemia.

La Giunta ha sottolineato l’importanza di questi aiuti economici, non solo per facilitare la ripresa, ma anche per preparare la regione a future sfide nel panorama turistico nazionale e internazionale. Con questo programma, il Veneto si pone l’obiettivo di affermarsi come una meta sempre più ambita per visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

Questi interventi, una volta attuati, potrebbero generare un impatto significativo sul territorio, migliorando non solo l’infrastruttura, ma anche l’esperienza complessiva dei turisti, contribuendo così a una crescita sostenibile del settore.