Scoprire il Piemonte: cultura, natura e innovazione turistica

Il Piemonte si presenta al Ttg Travel Experience di Rimini con una proposta turistica che unisce cultura, natura e innovazione. Sotto il tema “Awake”, la regione mostra un modello turistico in grado di unire autenticità e modernità, rendendosi ideale per chi cerca esperienze coinvolgenti e responsabili.

Quest’anno, la regione promuove un’offerta basata su identità, innovazione e accoglienza diffusa. Durante la fiera, sarà siglato un accordo tra Regione Piemonte e Regione Liguria per creare una strategia congiunta volta a valorizzare l’offerta turistica delle due regioni. L’iniziativa mira a unire le eccellenze montane, marine, culturali ed enogastronomiche, prevedendo attività comuni e una promozione coordinata.

Nel Padiglione C5, Piemonte presenta una rete di Agenzie Turistiche Locali e oltre 30 operatori che raccontano le bellezze del territorio, dando particolare risalto alla montagna e alle attività outdoor nelle stagioni autunnali e invernali. Sono previsti progetti innovativi come Turin Alps nella Val Susa e il DiscesaLiberi, che favorisce l’inclusività per le persone con disabilità nelle attività all’aperto.

L’autunno porterà l’apertura di nuovi cammini nell’Alto Piemonte, come il Cammino di San Bernardo delle Alpi e il Cammino di Ermenegildo. Anche le aree Langhe Monferrato Roero e Cuneese stanno collaborando per sviluppare nuove iniziative nel settore turistico.

Inoltre, il Piemonte si prepara ad accogliere eventi internazionali significativi, come la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e il Torino Film Festival. Questa varietà di proposte rende il Piemonte un luogo vivace e ricco di opportunità per il turismo.