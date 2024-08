scopriamo i più ascoltati del 2024

Da “Sesso e Samba” a “Come un tuono”: ecco la classifica dei tormentoni che hanno conquistato l’estate 2024.

Nel 2024 sono uscite moltissime canzoni perfette per diventare dei veri e propri tormentoni per l’estate. Da “Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia a “Come un tuono” di Rose Villain e Guè, vediamo quali sono stati i singoli più ascoltati.

La classifica dei singoli più ascoltati dell’estate

Come anticipato, non sorprende che ai primi due posti della classifica “Top 50 Italia Estate 2024” di Spotify si trovino proprio “Sesso e Samba” e “Come un tuono“. Entrambe canzoni perfette per essere ballate e per accompagnare spensierate serate estive, queste due hit sono le più riprodotte degli ultimi mesi.

Al terzo posto si posiziona Ghali con il suo ultimo singolo “Paprika“. Una canzone che unisce riferimenti alla multiculturalità e anche tematiche sociale e frecciatine come quella alla Rai dopo la polemica sulla censura a Sanremo. Al quarto posto la rivelazione dell’estate 20204: Anna Pepe con la sua “30°“. Con questo brano Anna si conferma come una delle stelle emergenti del panorama musicale italiano.

Tony Effe

Al quinto posto troviamo invece Fedez, che dopo un lungo periodo di assenza dalla scena è tornato con “Sexy Shop“, in collaborazione con Emis Killa. L’attenzione verso questo brano è sicuramente legata anche alla storia da poco finita tra il rapper e Chiara Ferragni e i riferimenti alla relazione contenuti nel pezzo.

Gli ultimi 5 singoli in classifica

Proseguiamo la classifica con due hit forse meno estive, ma che hanno comunque conquistato l’attenzione degli italiani. Stiamo parlando di “RA TA TA“, ultima hit di Mahmood e “Storie brevi“ di Annalisa e Tananai, rispettivamente al sesto e settimo posto.

All’ottavo posto si trova l’ultimo singolo della splendida Elodie “Black Nirvana”, una canzone il cui ritmo ti entra in testa e fatica ad andare via. Nono posto per “Femme Fatale” di Emma, mentre al decimo di posiziona “Karma” dei The Kolors: la ascolti e hai già il tuo film estivo in testa, tra relazioni lampo, serate in spiaggia e partite di beach volley.