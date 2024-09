Scopriamo i Figli di Jordan: Vanessa e Svetlana

Luciana Littizzetto, nota comica e giurata del programma “Tú sí que vales”, ha costruito una famiglia attraverso la scelta dell’affido. Oltre ai suoi noti successi in televisione e cabaret, è diventata madre di tre figli: Jordan, Vanessa e Svetlana. Questa scelta è avvenuta più di 15 anni fa, quando, ispirata dall’amica Maria De Filippi, ha deciso di intraprendere il sentiero dell’affido con il suo allora compagno Davide Graziano. Non essendo sposata, Littizzetto ha optato per l’affido, percorrendo un percorso che le ha permesso di adottare Jordan e Vanessa, che all’epoca avevano 9 e 11 anni.

Luciana ha condiviso le sfide di diventare madre di bambini con un passato difficile, sottolineando come, diversamente dalla maternità naturale, l’affido comporti una transizione brusca nella propria vita. Oggi, i suoi figli sono adulti: Jordan ha 30 anni e Vanessa 26, e non la chiamano “mamma” a meno che non siano in presenza di estranei, ma Lei dichiara che per lei non è un problema, avendo imparato ad accettare la loro scelta di chiamarla “Lù”.

Nel 2023, Littizzetto ha accolto Svetlana, una ragazza proveniente dalla Bielorussia con la quale ha instaurato un forte legame negli anni. Svetlana veniva a trovarla ogni anno da quando aveva sei anni, partecipando a un programma per bambini di Cernobyl. A causa della pandemia e della guerra in Ucraina, non è più riuscita a visitarla, così Luciana ha deciso di invitarla a trasferirsi in Italia per seguire i suoi sogni, in particolare la sua passione per la grafica. Dopo molte difficoltà, Svetlana è ora parte della famiglia di Littizzetto.

Questa storia evidenzia non solo l’amore incondizionato di Luciana, ma anche l’importanza di creare un ambiente familiare accogliente per i bambini in difficoltà. La comica continua a condividere la sua esperienza d’affido, sottolineando che, anche con le sue sfide, è un gesto di grande generosità e un modo per fare la differenza nella vita di altri.