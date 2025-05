Scopriamo Hypernova: i Nuovi Occhiali Smart di Meta

Entro la fine del 2025, Meta prevede di lanciare i nuovi occhiali smart Hypernova, evoluzione dei Ray-Ban Meta. Questi occhiali si distingueranno per un display integrato e funzionalità avanzate di realtà aumentata. Il display sarà posizionato nell’angolo inferiore destro della lente destra, consentendo la visualizzazione di notifiche, mappe e foto. Inoltre, i comandi saranno eseguibili tramite tocchi sugli occhiali e attraverso un dispositivo indossabile in grado di rilevare segnali muscolari.

La fotocamera degli Hypernova è simile a quella di un iPhone 13, promettendo immagini stabilizzate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Saranno presenti anche funzionalità di intelligenza artificiale come il riconoscimento degli oggetti, traduzione in tempo reale e assistente vocale. Il prezzo degli occhiali si prevede tra i 1000 e i 1400 dollari, mentre è già in programma una versione futura, Hypernova 2, attesa per il 2027, che offrirà un display binoculare.

In sviluppo anche la versione sportiva Supernova 2, progettata in collaborazione con Oakley per atleti e appassionati di sport all’aperto. Secondo recenti indiscrezioni, i nuovi occhiali potrebbero includere una modalità super-sensing, capace di riconoscere volti e fornire assistenza in tempo reale.

Tuttavia, il funzionamento continuo della IA prevederebbe un alto consumo energetico, con un’autonomia limitata a circa 30 minuti. Un’altra sfida riguarda la privacy, considerando riconoscimento facciale e raccolta di dati. Meta sta lavorando a soluzioni per affrontare queste problematiche legali ed etiche in vista del lancio dei nuovi smart glasses.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it