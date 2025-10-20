Scopri Wildling, l’app che riconnette alla natura nel Regno Unito

Un’app innovativa, sostenuta da esperti di conservazione e ambientalisti, mira a riconnettere le persone con la natura attraverso una mappa degli spazi naturali nel Regno Unito, dai parchi cittadini alle coste remote. Trascorrere del tempo all’aria aperta è benefico per il corpo e la mente, riducendo stress, ansia e migliorando la salute generale. Tuttavia, la frenesia della vita moderna spesso allontana la natura dalla nostra quotidianità.

Wildling è un’applicazione gratuita che facilita la scoperta di spazi selvatici vicini, ideata dall’imprenditore Ant Rawlins. Essa raccoglie in un’unica mappa digitale le bellezze naturali e i luoghi nascosti, rendendo la natura più accessibile e incoraggiando un legame più profondo con l’ambiente locale. In questo modo, l’app cerca anche di affrontare sfide significative, come la crisi della salute mentale e la necessità impellente di proteggere il nostro ecosistema.

Wildling è sostenuta da importanti organizzazioni di conservazione, tra cui la Royal Society for the Protection of Birds e il Marine Conservation Society. Tra i sostenitori figurano personalità come Deborah Meaden, investitrice di Dragon’s Den, e Tim Smit, fondatore dell’Eden Project.

Attualmente, l’app offre più di 1.500 località in tutto il Regno Unito, comprendendo coste, boschi e riserve naturali. Include una sezione con consigli pratici, come attività per bambini e suggerimenti su come divertirsi nella natura, con guide su come costruire un rifugio o fare esplorazioni nei fondali.

Inoltre, Wildling consente anche donazioni volontarie per sostenere progetti di beneficenza e promuove opportunità di volontariato locali, con l’obiettivo di ispirare le persone a godere e proteggere la natura.