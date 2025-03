Scopri tutti quelli in italiano e in inglese.

Gli animali sono creature straordinarie, ognuna con caratteristiche che li rendono unici nel loro habitat. Se cerchi animali che iniziano con la lettera "G", ecco un elenco di alcune specie note e altre meno conosciute.

In italiano troviamo:

Gabbiano : uccello di mare che si nutre di pesce e rifiuti.

: uccello di mare che si nutre di pesce e rifiuti. Galeopiteco : mammifero simile a uno scoiattolo con una membrana per il volo.

: mammifero simile a uno scoiattolo con una membrana per il volo. Gallinella d’acqua : uccello delle zone umide, simile a una gallina.

: uccello delle zone umide, simile a una gallina. Gallo : uccello domestico, la femmina è la gallina.

: uccello domestico, la femmina è la gallina. Gambero : crostaceo comune.

: crostaceo comune. Gatto : popolare animale domestico, ci sono molte razze.

: popolare animale domestico, ci sono molte razze. Ghepardo : noto per la velocità, può raggiungere i 100 km/h.

: noto per la velocità, può raggiungere i 100 km/h. Giraffa : mammifero con un collo molto lungo, può superare i 5 metri.

: mammifero con un collo molto lungo, può superare i 5 metri. Gorilla : grande primate africano.

: grande primate africano. Gufo: rapace notturno che può ruotare la testa di 270°.

In inglese, alcuni degli animali includono:

Goose : oca.

: oca. Giraffe : giraffa.

: giraffa. Gorilla : gorilla.

: gorilla. Guppy : un piccolo pesce tropicale.

: un piccolo pesce tropicale. Gila monster: rettile velenoso.

Questa esplorazione degli animali con la lettera G non solo soddisfa la curiosità, ma arricchisce anche il vocabolario e la conoscenza riguardo a queste affascinanti creature. Conoscere gli animali è importante sia per curiosità personale sia per giochi e prove di abilità.