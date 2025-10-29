Scopri Tavullia: guida al borgo di Valentino Rossi

Tavullia è un incantevole borgo delle Marche, famoso per la sua atmosfera medievale e la bellezza dei suoi paesaggi. Questo luogo è conosciuto in tutto il mondo come la patria di Valentino Rossi, il celebre motociclista con nove titoli mondiali al suo attivo. Tavullia offre diverse attrazioni, sia per gli appassionati di motociclismo che per chi desidera scoprire storia e cultura.

Il centro di Tavullia è facilmente visitabile a piedi, con numerose tappe interessanti. L’ingresso al paese è contrassegnato dal noto cartello 46, un’icona per i fan di Rossi. Il centro storico è caratterizzato da vicoli, antiche mura e resti di un castello, che raccontano la storia di scontri tra le famiglie Malatesta e Da Montefeltro. Gli appassionati possono visitare il Fan Club di Valentino Rossi, un punto di ritrovo per i tifosi, e ammirare murales e decorazioni gialle in onore del campione.

Al centro del borgo si trova il VR46 Store, una vera e propria attrazione. Qui si possono acquistare articoli ufficiali di Valentino, ma anche ammirare cimeli e fotografie che raccontano la sua carriera.

La casa di Valentino Rossi e il suo Ranch, usato per gli allenamenti, si trovano nelle colline circostanti, ma non sono aperti al pubblico. Nei dintorni di Tavullia ci sono anche altri luoghi interessanti da visitare.

Tavullia si trova nelle Marche, facilmente raggiungibile in auto o con mezzi pubblici. La posizione strategica tra campagna e Riviera offre una qualità della vita elevata, ideale per famiglie e per chi lavora da remoto.