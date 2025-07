Scopri Stranizza d’Amuri: il film che conquista RaiPlay

La piattaforma RaiPlay continua a stupire con una selezione di film di qualità, offrendo un ampio catalogo accessibile gratuitamente. Tra le nuove uscite, spicca una produzione tutta italiana che ha catturato l’attenzione del pubblico, conquistando rapidamente una posizione di rilievo nella classifica dei film più visti.

Il film in questione è Stranizza d’Amuri, un’opera del 2023 diretta da Giuseppe Fiorello, al suo debutto nella regia. Ambientato in Sicilia nel 1982, il racconto ruota attorno a Gianni, un giovane gay vittima di bullismo, che, dopo un incidente in scooter, incontra Nino, un altro ragazzo di 16 anni. Tra i due nasce un’amicizia profonda, che evolve in un amore segreto, temendo le conseguenze di una società ancora poco accogliente.

Il film trae ispirazione da una tragedia realmente accaduta, il noto delitto di Giarre, e onora la memoria delle vittime Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola. Con una narrazione intensa e coinvolgente, Stranizza d’Amuri si propone come un’opera di grande impatto emotivo. La pellicola è già disponibile su RaiPlay, dove si possono trovare anche altre importanti opere cinematografiche, tra cui capolavori di celebri registi come Orson Welles.