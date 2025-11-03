Scopri Siponto: tra arte, storia e bellezze pugliesi

La Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, immersa nel verde del Tavoliere di Puglia, è una delle mete più affascinanti del Gargano, dove si mescolano storia, arte e innovazione. Qui si può apprezzare il romanico pugliese e l’installazione di arte contemporanea di Edoardo Tresoldi, un luogo imperdibile per gli amanti dell’archeologia e dell’arte.

Il parco archeologico di Siponto, situato vicino a Manfredonia, ospita i resti dell’antica colonia romana di Sipontum. Tra la vegetazione si possono osservare mura, mosaici e frammenti di edifici che raccontano la storia paleocristiana e medievale della zona. Questo parco è anche un luogo di tranquillità, perfetto per scoprire le origini della regione e ammirare panorami suggestivi verso il mare e il Parco del Gargano.

Costruita tra l’XI e il XII secolo, la basilica si erge sull’antico sito romano e simboleggia l’incontro tra culture bizantina, longobarda e normanna. La chiesa ha una pianta quadrata e una cupola emisferica, caratterizzandosi per la sua eleganza sobria e per la bellezza dei suoi elementi scultorei e affreschi medievali.

Il sito, gestito dal Polo Museale della Puglia, è aperto tutto l’anno con orari variabili tra le 9:00 e le 17:15. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro e include la visita all’area archeologica, con possibilità di visite guidate.

Dal 2016, la basilica è arricchita dall’opera di Tresoldi, che ha realizzato un’installazione in rete metallica, evocando l’antica chiesa paleocristiana e creando un dialogo tra passato e presente.

A Siponto e nei dintorni, oltre alla basilica e al parco, ci sono molte altre attrazioni come il castello Svevo-Angioino di Manfredonia, spiagge tranquille, Monte Sant’Angelo e la Foresta Umbra, rinomata per la sua natura incontaminata. Siponto rappresenta un luogo da vivere, dove il mare e l’arte arricchiscono la vita quotidiana.

