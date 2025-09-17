Scopri Shura Island: il paradiso del Mar Rosso Saudita

The Red Sea, meta turistica sulla costa del Mar Rosso Saudita, si prepara a nuovi importanti sviluppi con l’apertura di Shura Island a settembre. Questa destinazione offre accesso a una costa incontaminata e un entroterra ricco di bellezze naturali, promuovendo il turismo rigenerativo e viaggi immersivi. L’aeroporto Red Sea International, che consente di raggiungere in poche ore l’85% della popolazione globale, si configura come la principale porta d’accesso. A breve, Qatar Airways avvierà voli diretti per l’aeroporto del Mar Rosso.

Shura Island ospiterà undici resort di fama mondiale, che apriranno gradualmente nei prossimi mesi, offrendo paesaggi naturali, servizi di lusso e programmi culturali. Sarà possibile raggiungere l’isola via mare o attraverso un ponte elettrico di 3,3 km. Il primo gruppo di resort include SLS Red Sea, The Red Sea EDITION e InterContinental The Red Sea Resort, ognuno con caratteristiche uniche e servizi esclusivi. Nei prossimi mesi apriranno anche resort di marchi prestigiosi come Four Seasons e Jumeirah.

Con la sua forma naturale a delfino, Shura Island è progettata per essere eco-sostenibile, utilizzando solo energie rinnovabili. Oltre ai resort, saranno disponibili residenze esclusive per l’acquisto, con consegne previste entro la fine del 2025.

Shura Links, il primo campo da golf insulare dell’Arabia Saudita, aprirà nel 2025, offrendo un’esperienza golfistica unica in un contesto desertico. Infine, Shura Island disporrà anche di un porto turistico, uno yacht club e aree per esperienze avventurose, arricchendo ulteriormente l’offerta per i visitatori.